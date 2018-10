Dzeko fa tripletta, la Roma vince 5-0 la sua prima partita all’Olimpico di questa Champions ma il pensiero dell’attaccante va immediatamente ad altro. Corsa fino a bordo campo, dove prende una maglia con il nome di Calafiori e la mostra a stadio e telecamere: il pensiero è per Riccardo, il giovane classe 2002 della Primavera di Alberto De Rossi che all’80’ della sfida di Youth League (persa 4-3 dai giallorossi) ha subìto un brutto fallo da Svoboda. Costretto a lasciare il campo in barella dopo il grave infortunio, è stato portato subito a Villa Stuart per gli esami strumentali. Ma si teme il peggio.