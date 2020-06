Le due perle con la Sampdoria sono valse tre punti, e non solo. Edin Dzeko adesso è arrivato a centoquattro reti in giallorosso, eguagliando lo score di "piedone" Manfredini e superando Montella. L'attaccante adesso è nella top five dei cannonieri più prolifici della storia della Roma: contro il Milan può arrivare il sorpasso all'ex attaccante italoargentino e puntare così al quarto posto occupato da Rodolfo Volk, a centosei gol.