“Non penso ancora il ritiro, ho ancora qualche anno buono”. Edin Dzeko vede ancora lontano il momento in cui attaccherà gli scarpini al chiodo. E il rendimento delle ultime tre stagioni gli dà ampiamente ragione. Il bosniaco, nel corso di una chat sul social network ‘Reddit’, ha spiegato il suo segreto: “Lavoro sodo sia prima che dopo l'allenamento per rimanere al top della condizione e per evitare possibili infortuni, poi aiuto molto i giovani”. Dzeko ha poi risposto così sui momenti più belli: "Il campionato col Wolfsburg, il gol all'ultimo secondo contro il QPR quando ero al Manchester City, e con la Roma...deve ancora venire! Il mio gol preferito è quello all'esordio con la Bosnia contro la Turchia". Infine, la Var: "Credo sia una buona cosa, ma va migliorata"