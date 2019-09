Edin Dzeko parla del razzismo in Italia. Dopo la vittoria contro il Sassuolo è stato intervistato da Sky Sports: “Penso che il razzismo sia un problema più grande in Italia rispetto ad altri Paesi, specialmente in Inghilterra. Spero, per il bene degli altri giocatori, che queste cose finiscano e che la Federazione possa vederlo e provare a fermarlo in ogni modo possibile”. L’attaccante bosniaco, interrogato poi sulla questione relativa a Lukaku dopo i fatti di Cagliari, aggiunge: “Non so cosa dire. Ancora oggi accadono queste cose, in Inghilterra la sitauzione è decisamente migliorata, c’è sempre meno razzismo lì”. Poi l’ex City conclude chiedendo aiuto alle istituzioni: “In Italia il problema è più grande di quanto mi aspettassi. La Federazione deve proteggere i giocatori. È l’unico modo. Se senti qualcuno, lo bandisci dallo stadio. Non possono più venire, non abbiamo bisogno di queste persone”.