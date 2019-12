Edin Dzeko, attaccante della Roma, ha parlato ai microfoni di Sky Sport nell'immediata vigilia della sfida tra i giallorossi e la Fiorentina: "Vincere è sempre importante, questa è l'ultima partita prima della sosta. Sicuramente non sarà facile, ma dobbiamo giocare tutti uniti per provare a fare risultato".



SULLA FIORENTINA - “Ho visto la loro ultima partita, i viola corrono tanto e sono aggressivi. Giocano in casa e l’ultimo gol con l’Inter gli ha dato una spinta in più. Pensiamo a noi: prima di tutto dobbiamo essere aggressivi e dare tutti il 100%. Poi speriamo finisca bene”.



SUL GIOCO - “Noi facciamo sempre il nostro gioco, ci proviamo anche oggi”