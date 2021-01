Gelo a Roma tra Dzeko e Fonseca. L'allenatore ha tolto la fascia di capitano al centravanti bosniaco, che sarà multato dal club giallorosso per l'ammutinamento e sarà ancora fuori contro il Verona secondo il Corriere dello Sport. Il Messaggero aggiunge che il calciatore dovrà aspettare fino all'ultimo giorno di mercato invernale (lunedì) per sapere se resterà nella Capitale o no. Intanto si allena a parte, ufficialmente perché acciaccato.