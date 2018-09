Tutti in ritiro, anzi, quasi tutti. La Roma dopo il ko contro il Bologna è tornata nella capitale ed è rimasta al centro sportivo Fulvio Bernardini per preparare al meglio la sfida di mercoledì contro il Frosinone. Sul pullman della squadra però non è salito Edin Dzeko, che con una macchina privata è stato portato a Milano per la festa di Dolce e Gabbana. Un impegno legato agli sponsor, preso da tempo e che non è stato possibile annullare. A giustificare l’attaccante bosniaco anche il fatto che la decisione di andare in ritiro è stata presa durante il viaggio, dopo quindi la sua partenza per Milano. Il giocatore questa mattina presto è tornato nella capitale ed ha preso parte al ritiro “punitivo”