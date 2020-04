"Restare aè stata la scelta giusta". Inizia così la lunga intervista concessa daa Sky Sport. Parlando delle iniziative di Roma Cares, il centravanti bosniaco torna sulla scorsa estate, quando ha deciso di rimanere in giallorosso nonostante la corte dell': "Ho fatto la scelta giusta e non era difficile, ora ancora di più sono orgoglioso di far parte di questa società che in momenti difficili fa cose così importanti per i suoi tifosi che hanno bisogno di aiuto. Noi giocatori siamo a disposizione della società per aiutare in tutti i modi possibili".- Il calcio italiano vuole ripartire dopo lo stop per l'emergenza coronavirus, con il 3 maggio come possibile data: "E' una questione delicata - commenta Dzeko -. Sicuramente in questo momento la cosa più importante è la salute di tutti noi, lo sport non è la priorità. Io come tanti amo lo sport ed è parte delle nostre vite. Quando la situazione si calmerà e non ci sarà più pericolo, è giusto finire il campionato perché è ciò per cui abbiamo lavorato tutti i giorni".- Con il prestito dial Valencia, Dzeko è diventato capitano della Roma: "La prima volta che sono stato capitano è stato negli ultimi sei mesi a Wolfsburg, poi sono andato al Man City. Negli ultimi sei anni sono stato capitano della Bosnia e sono orgoglioso. Poi, esserlo a Roma dopoè un grande onore in questa società meravigliosa: io già da prima mi sentivo uno dei capitani, perché penso che ogni squadra abbia più di un leader dentro e fuori dal campo al di là della fascia".