Dzeko e Fonseca restano le due anime opposte della Roma. Il centravanti bosniaco spinge per riavere il posto da titolare in campo e la fascia di capitano sul braccio. E i suoi compagni di squadra sono d'accordo con lui.



Intanto, sempre secondo Il Messaggero, il club giallorosso è infastidito col tecnico portoghese per il giorno di riposo concesso ieri alla squadra, rimasta già ferma domenica all'indomani della sconfitta con la Juventus e reduce da un allenamento di scarico nella giornata di lunedì.