Edin Dzeko è in attesa di novità dal mercato. Intanto il bosniaco si è allenato regolarmente a Trigoria in vista del match di domenica sera contro la Juve che ha già un accordo sia con la Roma che con il calciatore. Il suo passaggio in bianconero però si è complicato per colpa delle pendenze ancora irrisolte tra Milik e il Napoli. E domenica c'è Roma-Juve all'Olimpico.