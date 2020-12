Da ieri Edin Dzeko è salito sul podio dei goleador giallorossi. Agganciando al terzo posto non uno qualsiasi, ma il fornaretto, Amadeo Amadei, che per ogni tifoso romanista è un pezzo di storia. Con il gol segnato a Bologna, adesso per il centravanti bosniaco i centri con la Roma sono ben 111. Il bosniaco ha un solo obiettivo: superare anche un altro totem giallorosso come Roberto Pruzzo (138 reti), issandosi poi solitario alle spalle del più grande di tutti, un certo Francesco Totti (307). Il goleador: “Sono contento per la prestazione della squadra, abbiamo fatto una partita di grande qualità – ha detto alla fine Dzeko – I 111 gol? In realtà potevano essere 113. Ho sbagliato qualche gol di troppo, speriamo di essermene tenuto qualcuno per giovedì prossimo“.