E' arrivato Nicolò Zaniolo, il talento ormai ex nerazzurro giunto in giallorosso nell'operazione che ha portato Radja Nainggolan alla corte di Luciano Spalletti per una cifra totale di 38 milioni (24 cash e 14 dati dal valore di due contropartite tecniche, Zaniolo appunto, e Davide Santon, atteso a Roma in serata).

Partito dalla Liguria nel pomeriggio il classe 1999 è giunto nella Capitale, intercettato in un hotel del quartiere Eur, in macchina accompagnato dai genitori, domani, invece, è atteso a Villa Stuart per le visite mediche di rito prima di firmare il contratto che lo legherà alla Roma. Arrivano anche le prime parole del giocatore: "Contento della nuova avventura alla Roma".