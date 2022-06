In casa Roma è ufficialmente iniziata questa mattina la vendita libera per gli abbonamenti della prossima stagione. Dopo il record degli ultimi 20 anni di 33.500 tessere sottoscritte nella prima fase, quella riservata agli abbonati della stagione passata, la campagna di fidelizzazione procede sempre più rapida e spedita. In poche ore è stata esaurita la Curva Nord, così come la Curva Sud laterale e i Distinti Sud.