La Roma ha lanciato la sfida alla Lazio per quanto riguarda il mercato. Secondo Sportitalia, i giallorossi stanno puntando fortemente sull’attaccante del Gent Roman Yaremchuk. Dopo l’interesse dei biancocelesti per la punta classe ’95, adesso la dirigenza romanista avrebbe messo il piede sull’acceleratore per provare a chiudere il prima possibile l’affare e per beffare i rivali cittadini.