A pochi giorni dalla sfida contro il Benevento, la Roma si trova a vivere una vera e propria emergenza in difesa. Smalling e Kumbulla sono ancora ai box e con ogni probabilità Fonseca dovrà fare a meno anche di Ibanez e Cristante, costretti ad abbandonare il campo durante il match contro il Braga. Il brasiliano è stato fermato da un fastidio al flessore destro. Le sue condizioni saranno valutate nei prossimi giorni ma non ci sarà domenica. Il centrocampista è invece alle prese con una lombalgia, causata probabilmente dal campo dell’Estadio Municipal de Braga, non in perfette condizioni. Per lui c'è cauto ottimismo, ma tutto dipenderà dalla visita di oggi. Col Benevento quindi sarà a disposizione il solo Mancini che dovrebbe essere affiancato da Spinazzola e da uno tra Fazio e Juan Jesus ai margini da tempo e nemmeno in lista Uefa. L'alternativa è il ritorno della difesa a 4 con l'arretramento dei due terzini e un centrocampo formato da Villar, Veretout e Diawara.