Gregoire Defrel lascia la Roma, ma resta in Serie A. È fatta per il ritorno dell’attaccante francese al Sassuolo: la firma è in arrivo nelle prossime ore, poi ci saranno le visite mediche e l’ufficialità. L’accordo tra le parti è stato raggiunto in giornata: prestito a 3 milioni più obbligo di riscatto a 12 più uno di bonus. Defrel ha scelto il ritorno in neroverde, rifiutando la proposta della Sampdoria, col suo ex allenatore Di Francesco che lo voleva per rinforzare l’attacco blucerchiato. Importante operazione in uscita per la Roma.