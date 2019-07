Alla Roma serve un difensore, alla Fiorentina potrebbe far comodo un attaccante. Ecco perché, secondo Il Romanista, i viola hanno chiesto informazioni per Patrik Schick, in uscita dai giallorossi perché non ha convinto il nuovo allenatore Fonseca. In cambio il ds Pradè potrebbe proporre German Pezzella, che piace da tempo alla Roma.