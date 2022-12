Quasi 60 mila già venduti per il match di playoff di Europa League col Salisburgo (23 febbraio) si va verso il tutto esaurito anche per la gara col Bologna del 4 gennaio. In vendita da ieri (al prezzo di 30 euro, necessaria l’As Roma card) anche i 4.300 disponibili per il settore ospiti del Meazza per il match contro il Milan che si giocherà l’8 gennaio.