Inizia la settimana decisiva per il mercato della Roma, giorni nei quali Mourinho potrebbe avere uno o due rinforzi importanti per la squadra. Oggi, come anticipato da calciomercato.com, . Il centrocampista portoghese ha parlato con Mourinho e con Nuno Santos, preparatore dei portieri giallorosso, che conosce dalla comune esperienza al Lille.Per Renato Sanches la Roma e il Psg stanno cercando l'intesa sulla formula del trasferimento, che dovrebbeL'unico nodo è legato all'eventuale obbligo da far scattare dopo un tot numero di presenze ma anche in questo caso la posizione del Psg sembra essersi ammorbidita.dimostrando di non voler fare affidamento sul portoghese il cui ingaggio (da 5,5 milioni) sarà pagato in parte dal club francese.