Renato, che nella capitale rievoca ricordi dolorosi per la delusione scaturita dallo scarso rendimento (alto fuori dal campo) del brasiliano Portaluppi. Oggi il Renato della Roma si chiama Sanches e a breve potrebbe sbarcare a Fiumicino (e non in Portogallo) per completare prima le visite mediche poi il reparto di centrocampo di Mourinho. La trattativa tra Roma e PSG infatti va verso la fumata bianca, anzi bianchissima. Che potrebbe arrivare già entro stasera. Infatti Sanches ha detto sì ai giallorossi dopo un iniziale tentennamento causato dall’assenza della Champions. Mou lo ha chiamato e convinto a cambiare idea, come accade spesso.



FORMULA - Nel frattempo Pinto trovava la formula giusta col PSG: prestito oneroso da 1,5 milioni di euro con diritto di riscatto a 12,5 milioni che può diventare obbligo in base a un numero alto di presenze del portoghese e stipendio da 5,5 milioni in piccola parte corrisposto dal club francese come avvenuto lo scorso anno per Wijnaldum. Il dubbio, infatti, resta nelle condizioni di Renato Sanches che nell’ultima stagione ha saltato 21 gare per infortuni muscolari. Sulle qualità non c’è discussione. Con Sanches e Aouar, Mourinho avrà più qualità a centrocampo rispetto alla scorsa stagione. Anche se resta il rimpianto per il corridore Frattesi, una caratteristica che dovrà colmare Bove.