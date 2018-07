Il futuro di Alisson da qualche mese è diventato ormai un vero e proprio rebus irrisolvibile. Le due formazioni più interessate al portiere brasiliano sono Real Madrid e Chelsea, con i Blues che negli ultimi giorni sarebbero balzati in pole, tra offerta alla Roma (si parla di più di 70 milioni) e al giocatore. Dall’Inghilterra, però, al momento arrivano indiscrezioni di mercato che vanno in direzione opposta. Secondo The Sun, infatti, il Chelsea avrebbe affiancato il Liverpool nella corsa a Jack Butland dello Stoke City, retrocesso in Championship. Il prezzo del cartellino di Butland si aggirerebbe sui 30 milioni di sterline (34 milioni di euro), di cui il 25% andrebbe nella casse del Birmingham, suo ex club.