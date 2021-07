Una carica di grinta e ambizione.per Mourinho è in arrivo il terzo regalo della campagna acquisti giallorossa.. L’accelerata decisiva è arrivata cinque giorni fa come anticipato da calciomercato.com e come ha fatto intendere Tiago Pinto qualche ora fa in una conversazione privata con alcuni tifosi:Prima però c’erano da risolvere due questioni: i bonus che il giocatore doveva ancora percepire dall’Arsenal e l’acquisto del suo sostituto da parte dei Gunners. Due ostacoli superati.. Sorride Xhaka che si trova in vacanza in Montenegro con la compagna e la figlia e non vede l’ora di imbarcarsi per Roma. Il centrocampista, voluto fortemente da Mourinho, rinuncerà infatti anche a parte delle vacanze maturate dopo l’Europeo per parteciparePer accontentare lo Special One la Roma ha fatto un passo avanti verso. Il club dei Friedkin era partito da 13 più bonus f. Siamo ai dettagli di una trattativa che potrebbe essere ufficializzata (stavolta davvero) entro il week end. Per Xhaka prontoLo svizzero è considerato fondamentale per lo scacchiere tattico di Mourinho che vuole farlo giocare davanti alla difesa al fianco di uno traMercato in entrata permettendo.