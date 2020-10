C’è stato un architetto nel passaggio di mani per la proprietà della Roma, da James Pallotta e Dan Friedkin: Alessandro Barnaba. A lungo si è parlato di un suo possibile inserimento nel nuovo CdA della Roma, ma alla fine il suo nome non appare tra i 9 che guidano il club. Resta comunque un uomo vicinissimo alla società, che deve molto a lui per la buona riuscita dell’accordo con Pallotta e di cui è tifoso fin da bambino e che lo ha portato a fare trasferte europee nel corso della sua vita. ​Barnaba a Londra ha scalato un po’ tutte le posizioni arrivando a rivestire il ruolo di Global Chairman del dipartimento Investment Banking in Jp Morgan. Posizione che ha mantenuto fino al giugno scorso, quando ha invece deciso di mettersi in proprio ed entrare come socio partner di Maarten Petermann in Merlyn Advisors.