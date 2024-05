Roma e Lazio in Champions League col sesto posto? Dipende dall'Atalanta, tutte le combinazioni

ITALIA, 9 SQUADRE IN EUROPA E 6 IN CHAMPIONS: LE COMBINAZIONI

. L’Italia, infatti, grazie al ranking stagionale, è già passata da sette a otto qualificate (merito del 5° posto Champions conquistato) e ora la speranza sarebbe quella di passare a nove, sei delle quali impegnate nella massima competizione.Vediamo come.Un trionfo orobico contro il Bayer Leverkusen aumenterebbe le formazioni italiane in Champions League., vincendo tutte le prossime sfide in Serie A (supererebbe una tra Bologna e Juventus a causa dello scontro diretto tra di loro e del recupero che i bergamaschi devono giocare contro la Fiorentina). In questo caso infatti, farebbe sua la qualificazione in Champions in quanto detentrice dell’Europa League, lasciando così a disposizione un pass per la massima competizione continentale che verrebbe attribuito, grazie al ranking dell’Italia, alla sesta, con l’Atalanta quinta, o alla quinta classificata in caso di nerazzurri finiti dal sesto posto in giù.

LA LOTTA SERRATA PER LA CHAMPIONS

Se l'Atalanta dovesse vincere l'Europa League e arrivare quarta (o comunque tra le prime quattro), il posto aggiuntivo in Champions League andrebbe alla squadra che - tra quelle qualificate ai playoff di Champions - ha il coefficiente UEFA individuale più alto, ossia, in questo momento, il Benfica.