Secondo quanto riportato dalla stampa danese, gli intermediari che curano gli interessi di Maurits ​Kjaergaard, centrocampista classe 2003 del Salisburgo, lo stanno proponendo a diversi club in Europa per fare il passa da una piazza come Salisburgo ad una più importante e con più possibilità di crescita. Fra questi ci sono Milan e Roma, che sono alla ricerca per giugno di un colpo a centrocampo.