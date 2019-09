Gli ultimi giorni di mercato li ha vissuti in attesa di... qualcosa: accostato alla Roma del suo ex allenatore Paulo Fonseca, accostato al Milan alla ricerca di rinforzi offensivi. Poi, alla fine, lo Shakhtar Donetsk non lo ha liberato e così, Taison, è rimasto in Ucraina, quando la cessione sembrava imminente.



Nella notte il brasiliano si è sfogato su Instagram, pubblicando una storia: "Congratulazioni per aver messo fine al mio sogno, ancora una volta il sogno è stato cancellato". Secondo gli ultimi rumors, il club ucraino ha deciso di non trattare con i club interessati, alzando un muro e ascoltando solo offerte pari al valore della clausola rescissoria: 30 milioni di euro. Così il sogno, Milan o Roma che fosse, è prontamente svanito.