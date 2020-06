Per il terzino destro continua ad essere forte l’interesse della Roma per Gonzalo Montiel, l’argentino del River Plate che piace anche ad altri, in Italia e all’estero. Il costo è alto, circa dieci milioni di euro, ma se la Roma riuscisse a piazzare altrove i vari Florenzi, Karsdorp e Bruno Peres ci si potrebbe anche arrivare. L’altro nome seguito da Petrachi è Davide Faraoni (Verona), su cui però c’è anche la Lazio.