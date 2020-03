Il Gallo Belotti può dire addio al Torino nella prossima finestra di mercato. L’attaccante è pronto a prendere in considerazione eventuali e offerte, così come il club granata. Oltre al Napoli, sulle tracce del giocatore è forte l’interesse di Roma e West Ham. La richiesta del presidente Cairo per il cartellino del Gallo è di 40/50 milioni di euro.