Obiettivo comune di Roma e Parma che si sfidano all’Olimpico, è evitare la quarta sconfitta consecutiva. I capitolini hanno ormai abbandonato le speranze di qualificarsi alla prossima Champions, ma ora devono stare attenti al quinto posto insidiato dal Napoli – che li ha raggiunti in classifica – e dal Milan, a soli due punti. Vittoria d’obbligo dunque, come per gli emiliani reduci dalle sconfitte con Inter, Verona e Fiorentina. Le quote favoriscono i giallorossi, avanti a 1.47 contro il 6.75 per il blitz dei ducali e 4.50 del segno X. ​D’accordo gli scommettitori, l’85% ha puntato sul riscatto romanista.