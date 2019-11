A sottolineare il dominio della Roma le 26 conclusioni verso la porta del Brescia, che segnano un record sotto la gestione di Fonseca: la Roma, fino al match col Brescia, non aveva effettuato mai così tanti tiri in un match.



Al pari dell'Inter, la Roma è prima in Serie A per le reti su palla inattiva: ben 11. Inoltre, la formazione romanista non segnava 3 gol da palla inattiva nella stessa partita da settembre 2018 contro la Lazio. Infine, la Roma è la formazione che è rimasta meno minuti in svantaggio in questo campionato: 47.