Brutte notizie per Paulo Fonseca e la Roma: questa mattina, infatti, è arrivata l'ufficialità dell'infortunio di Diego Perotti. Dopo gli esami strumentali, l'argentino ha riportato una lesione miotendinea al retto femorale sinistro, che lo terrà lontano dai campi tra i 45 e i 60 giorni. Una tegola per l'attacco del tecnico portoghese, che obbliga Petrachi a tornare sul mercato. Non solo per una difensore, ma anche per un esterno d'attacco.



NUOVO NOME - Uno dei nomi usciti nelle ultime ore è quello di Taison, esterno dello Shakhtar Donetsk: la pista che porta al brasiliano potrebbe scaldarsi nelle prossime ore. La conferma arriva direttamente dall'agente del giocatore, Fabricio Dornelles, che ai microfoni di romapress.net ha dichiarato: "Stiamo trattando, la Roma è interessata ed è possibile che l'operazione venga definita questa settimana. Prezzo? No, non ne abbiamo ancora parlato con lo Shakhtar".