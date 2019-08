Il giorno dopo la pubblicazione del nostro articolo che venerdì descrive i suoi svariati intrecci ( https://www.calciomercato.com/news/forse-bayram-tutumlu-voleva-che-la-roma-fosse-un-altro-swansea-20462) , l'intermediario turco non ci pensa proprio a arginare la raffica dei tweet contro la Roma e il suo stato maggiore.Evidentemente il giallorosso gli provoca l'orticaria., ma non certo per minacciare azioni legali o dare una propria versione dei fatti. Nossignori,Naturalmente si è ben guardato dal rispondere alla nostra, successiva richiesta di fare pubblicamente questi nomi e cognomi. Per Tutumlu l'uso di Twitter risponde ancora a una vecchia logica One to Many. Il One to One non usa.Se si dovesse rendere conto di tutti i tweet dedicati al club turco si rischierebbe di comporre un poema epico. Ci limitiamo a riportarne due, particolarmente virulenti. Il primo è delle 21.47 del 24 agosto 2019. E se si fosse al cospetto di un utente che faccia un uso misurato di Twitter, si potrebbe dire che si tratti di un post fresco. Ma con un utente come Tutumlu i post hanno una deperibilità di massimo mezz'ora. Il testo, tradotto dal turco, dice più o meno: “Il secondo tweet è antecedente. È stato pubblicato alle 11.27 del 24 agosto. E per dare un'idea della foga twittatoria, facciamo notare che fra il post delle 11.27 e quello delle 21.47 ne sono stati pubblicati altri 14.In questo caso la traduzione risulta un po' più difficoltosa, ma se ne coglie il senso.E rimangono da chiarire alcune cose sul testo. Riguardo ai nomi citati, nessun dubbio su M Cengiz (che è il presidente del Galatasaray) e su N'Zonzi (Steven), centrocampista della Roma trasferito alla squadra turca durante questa finestra estiva d mercato. Per quanto riguarda “J M Serri”, è Jean Michel Seri, centrocampista ivoriano classe 1991 che il Galatasaray ha ingaggiato in prestito con diritto di riscatto dal Fulham. E infine c'è Özgün Koyutürk, agente di calciatori turco con base a Monaco, fondatore dell'agenzia Bosphorus Sports Consultancy ( http://www.bosphorussports.com/ ). Riguardo al concetto di “agente non pertinente”, ci siamo fatti un'idea sul suo significato ma ce la teniamo per noi.Ma pur così concentrato sul Galatasaray, mister, quando ancora la furia di Tutumlu non aveva raggiunto certi picchi ( https://www.asroma.com/it/notizie/2019/08/nota-del-club-sig-bayram-tutumlu ).@pippoevai