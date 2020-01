Non solo la Roma su Gianluca Scamacca. Come scrive la Gazzetta dello Sport, sul centravanti dell'Ascoli, di proprietà del Sassuolo, c'è anche il Torino. Sul classe '99, con un passato anche al PSV Eindhoven, anche il Benfica, che ieri ha incontrato i dirigenti del Sassuolo a milioni: offerti 10 milioni, per il momento non accettati.