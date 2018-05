Ante Coric è il primo rinforzo del mercato della Roma. il direttore sportivo giallorosso Monchi ha messo le mani su uno dei talenti più promettenti del calcio europeo. Il centrocampista croato è oggi nella capitale per svolgere le visite mediche di rito con il club giallorosso.



11.45 A TRIGORIA - Dopo le visite Coric si è messo in viaggio verso Trigoria dove visiterà il centro sportivo giallorosso e inizierà a prendere confidenza con l'ambiente. Nel pomeriggio poi firme e annuncio.



11.30 VISITE FINITE - Sono terminate le visite mediche di Coric con la Roma. Tutto ok e nelle prossime ore il centrocampista si recherà in sede per firmare i contratti con la Roma.



09.30 VISITE INIZIATE - Ante Coric, che era già da qualche giorno nella capitale è arrivato a Villa Stuart dove si sottoporrà alle visite mediche necessarie per la firma dei contratti con la Roma.



CONTRATTO - Il centrocampista croato firmerà un contratto fino al 30 giugno 2023. Un contratto lungo per un investimento sul futuro.



LE CIFRE - Per Coric la Roma sborserà 7,5 milioni di euro a cui andranno aggiunti bonus legati a rendimenti del giocatore della squadra.