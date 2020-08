William Bianda è un giocatore dello Zulte Waregem. Arrivato con Monchi, il difensore francese non ha mantenuto le aspettative scaturite dal costo dell'operazione senza riuscire mai a debuttare in prima squadra. Ora il suo passaggio al club belga che comunica di averlo acquisito in prestito con opzione per il riscatto.



"Sono molto orgoglioso di poter lavorare per lo Zulte Waregem in questa stagione", ha detto Bianda. "Sono ancora molto giovane, quindi non vedo l'ora di fare molti passi nel mio sviluppo in Zulte Waregem", ha aggiunto il difensore.