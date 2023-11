Negli ultimi due mesi nonostante le tante difficoltà sono riusciti a registrare un ruolino di marcia da Champions League. La Roma non può ancora competere con i piani alti, ma nelle ultime 7 gare sono ben 16 punti i punti guadagnati. Solamente Inter e Juventus hanno fatto meglio con 17. Inoltre da quando c'è Big Rom dal 1' Dybala e compagni hanno fatto 20 punti, tre in meno delle due regine della Serie A che stanno facendo a sportellate per il trono come riporta ForzaRoma.info.