Ranieri deve fare la conta dei disponibili in vista della gara con l’Empoli di lunedì. Out sicuramente De Rossi, Manolas e Pellegrini. Per i primi due gli accertamenti medici hanno evidenziato una lesione al soleo del polpaccio destro, mentre per il numero 7 giallorosso la lesione ha interessato il bicipite femorale (sempre destro). Tutti e tre proveranno a rientrare subito dopo la sosta per le Nazionali. Solo un risentimento muscolare per Fazio che tornerà contro la Spal.