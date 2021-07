José Mourinho sta prendendo le misure, ma darà certamente il suo contributo e il club ha fatto di tutto per metterlo nelle migliori condizioni. Il suo ufficio al ‘Fulvio Bernardini’ è sullo stesso piano di quello dei Friedkin e a fianco a quello di Tiago Pinto. Primi interventi anche sui campi. Come scrive La Gazzetta dello Sport infatti, è stato installato un maxischermo per poter far vedere direttamente i filmati delle sedute. Trigoria riaprirà i battenti oggi pomeriggio per i tamponi ai giocatori ancora non rientrati dalle vacanze. Domani e mercoledì doppia seduta di test atletici. Il primo allenamento diretto da Mou ci sarà probabilmente giovedì 8 luglio. In questi giorni verrà stilato il programma anche della presentazione ufficiale di Mourinho e della seconda fase del ritiro.