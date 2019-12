Come riporta Leggo, le meritate e serene vacanze di Natale dividono i giocatori della Roma. Paulo Fonseca le passerà con la moglie tra Ucraina e Portogallo. Il ds Petrachi festeggerà nella sua Lecce. Pure Veretout, Pastore, Under e Zaniolo passeranno il Natale in famiglia. Kluivert, invece, si rilasserà nell’isola caraibica di Curaçao. Florenzi è già alle Maldive, mentre Perotti e Dzeko si trovano a Dubai e presto li raggiungerà Fazio. Infine ecco il Natale speciale di Mancini, che oggi si sposerà a Firenze con Elisa. Tra gli invitati Pellegrini, Cristante e Spinazzola