Questa sera, alle 18:00, Benevento-Roma sarà trasmessa in tutto il mondo in diretta su Twitter. L’account in lingua italiana del Club, @OfficialASRoma, effettuerà il live della amichevole degli uomini di Eusebio Di Francesco. Oltre all’account Twitter, i tifosi avranno la possibilità di seguire il match su Roma TV (canale 213 di SKY) e su Roma Radio (100.7 in FM). Dopo la gara odierna la Roma tornerà in campo domenica 16 settembre all’Olimpico per sfidare il Chievo con calcio di inizio alle 12:30.