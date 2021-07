L'avventura di José Mourinho sulla panchina della Roma è ufficialmente iniziata. Alle 13.30 di domani lo Special One terrà la sua prima conferenza stampa da allenatore giallorosso. L'evento sarà trasmesso in chiaro dalle 13.15 sul canale 20 di Mediaset, e sarà anche visibile online in streaming sulla piattaforma Mediaset Infinity. La presentazione andrà in scena nel suggestivo scenario del Campidoglio.