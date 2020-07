L'accordo con la Nike è saltato. ​Ma dietro alla rottura dell'accordo con 4 anni di anticipo ci sono diverse motivazioni.Nel 2014 Pallotta firmò un contratto decennale che prevedeva il riconoscimento di un compenso fisso annuale di 4 milioni (che da questa stagione era salito a 4,1 milioni) più bonus, oltre a circa un milione ulteriore di ricavi per quanto riguarda la fornitura di prodotti., che tre anni fa già ne parlava così: “Noi dobbiamo fare andare meglio le cose con la Nike, se devo essere onesto. Non sono assolutamente soddisfatto del nostro accordo”.Ma quella sul contratto non è stata l’unica lamentela di James Pallotta nei confronti di Nike. Era il giugno 2015 e il presidente americano ne parlava così: “L’accordo con loro‎ ci garantirà notevoli incassi nel corso del tempo.non farà loro piacere sentire queste parole producono bellissimi kit ma ora bisogna venderli”. E qualche difficoltà i tifosi l’avevano notata anche in occasione dell’uscita ufficiale della terza maglia blu, che per giorni è stata introvabile in alcuni dei Roma Store della capitale a causa di problematiche nella distribuzione della stessa Nike, facendo arrabbiare i titolari. A Calvo adesso il compito di trovare un’alternativa più ricca e soddisfacente per le casse del club.