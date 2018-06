La situazione di Alisson Becker è ancora incerta, viste le tante richieste per il portiere brasiliano. E’ la ragione per cui Monchi si è già informato sull’eventuale successore, che sarebbe comunque un portiere pronto ed esperto, di livello internazionale. L’ideale sarebbe Bernd Leno, in uscita dal Bayer Leverkusen, ma il Napoli sembra avanti nella trattativa.

Oltre ad Areola, già accostato negli ultimi giorni, secondo il Corriere dello Sport, spunta anche l'ipotesi Rui Patricio, nazionale portoghese e in rotta con lo Sporting. Anche lui era vicino al Napoli, ma avendo chiesto la risoluzione unilaterale del contratto (dopo la nota aggressione subita dai giocatori dello Sporting da un gruppo di tifosi) rischia un contenzioso davanti alla Fifa. L’unico modo per evitarlo è trattare con lo Sporting per l’acquisto. Come secondo arriverebbe Meret sul quale puntare per il futuro.