La Roma sembra aver trovato in Higuain il sostituto perfetto per il bosniaco, ma convincerlo a lasciare Torino si sta rivelando un’impresa tutt’altro che facile. Anche Icardi, nonostante la difficile situazione vissuta all’Inter, non sembra disposto a trasferirsi nella capitale. Petrachi non si arrende con il ‘Pipita’, ma valuta anche altre alternative. Come riportato da La Repubblica, il ds giallorosso ha le idee chiare: puntare Mariano Diaz per sostituire Schick, oppure utilizzarlo come piano B qualora non dovesse arrivare uno dei due numeri 9 argentini. L’attaccante del Real Madrid sarebbe valutato circa 20 milioni.