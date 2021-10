Cercasi centrocampista, da tempo. Dopo aver fallito in estate a gennaio la Roma farà un nuovo tentativo per Denis Zakaria del Borussia Mönchengladbach, in scadenza nel 2022 con i tedeschi. La strategia è semplice: raggiungere un accordo con il giocatore (che chiede un quadriennale da 2,5 milioni) per poi trattare con il club tedesco per avere il giocatore già da gennaio, puntando a concedere un cospicuo bonus per il raggiungimento della Champions, una percentuale su una futura cessione del calciatore oppure uno scambio con un giocatore giallorosso in vendita. Il prezzo dello svizzero d'altronde calerebbe molto in caso di mancato rinnovo.