La Roma questa sera vedrà ancora schierato dal primo minuto tra i pali Pau Lopez. Lo spagnolo, che è rientrato da un infortunio che lo ha tenuto lontano dal campo per più di un mese, ha superato di nuovo Mirante per il ruolo, ma il portiere italiano non ha intenzione di sedersi in panchina e restare a guardare. Che lo spagnolo sia sul mercato ormai sembra essere cosa evidente, la Roma per un'offerta intorno ai 25 milioni di euro sarebbe pronta a lasciarlo partire riporta la Gazzetta dello Sport. Ieri l'agente dello spagnolo ha confermato che ci sono club inglesi e spagnoli interessati.