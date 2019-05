Il primo compito di petrachi non è dei più felici. Il nuovo ds dovrà infatti abbassare il monte ingaggi che attualmente parla di 90,9 milioni lordi a stagione. Per questo, oltre a De Rossi, Petrachi dovrà rinunciare ai lauti stipendi di Dzeko (4,5), Manolas (chiede 4), Pastore (4,5), Perotti (3) e Juan Jesus (2,5). Se per i primi due le offerte non mancano, sarà molto più ostico piazzare i tre sudamericani.