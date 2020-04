Dopo il flop in Turchia ora Steven Nzonzi può prolungare la sua esperienza al Rennes. Spunta infatti un'opzione nell'accordo tra il Rennes e il centrocampista, ancora di proprietà della Roma: in caso di qualificazione alla Champions, resterà in Francia per un'altra stagione. A rivelarlo è stato Julien Stephan, tecnico dello Stade Rennais: "L'accordo con Nzonzi è molto semplice - ha dichiarato ieri ai microfoni della trasmissione 'L'Equipe du Soir' - Se alla fine dell'anno saremo tra i primi tre il prestito sarà automaticamente prolungato. Se non avverrà, sarà di nuovo sul mercato: è di proprietà della Roma e non avremo alcun diritto su di lui nella prossima stagione". Il Rennes è attualmente terzo in classifica.