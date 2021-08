La Roma cerca un attaccante sul mercato dopo la cessione di Dzeko all'Inter. Tiago Pinto è in missione a Londra per convincere Abraham ad accettare il trasferimento nella Capitale.

Intanto il dirigente giallorosso valuta delle possibili alternative: Lacazette (Arsenal), Azmoun (Zenit San Pietroburgo) e Isak (Real Sociedad).



Mourinho ha poi bisogno di un centrocampista: occhi sul camerunense del Fulham, André Zambo Anguissa, che piace pure a Everton e Aston Villa.

In uscita si è parlato di Diawara con degli emissari del Wolverhampton, contatti con il Newcastle per Carles Perez, West Ham su Olsen.