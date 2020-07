Lorenzo Pellegrini ha dovuto saltare la gara con il Torino e non disputerà neppure quella con la Juve. Pellegrini, però, sarà presente in Europa League. Il classe ’96 oggi toglierà i tamponi e domani ricomincerà ad allenarsi. Con il Siviglia dovrebbe andare in panchina per poi tornare dal 1' nell'eventuale quarto di finale dell'11 agosto. Sospiro di sollievo anche per Bruno Peres e Spinazzola. Gli esami effettuati hanno evidenziato che i due calciatori hanno solo contusioni da riassorbire, e dovrebbero essere presenti nel big match contro gli spagnoli.